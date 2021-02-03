Северо-Курильск, Сахалинская область, , 09:04 — REGNUM На Парамушире Сахалинской области из-за сильного ветра упала вышка сотовой связи, принадлежащая компании «Теле-2». Восстановить её оперативно не получится, так как для этого необходимы специалисты из Южно-Сахалинска, а на 3 февраля авиарейсы между островной столицей и Северо-Курильском отменены.

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Как сообщили ИА SakhalinMedia в местной администрации, на Парамушире идёт сильный снег, метель и почти ураганный ветер со скоростью 30 м/с.

Часть абонентов «Теле 2» осталась без связи. Другие мобильные операторы работают без сбоев.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Сахалина в среду, 3 февраля, бушует снежный циклон. Из-за непогоды приходится отменять вылеты самолётов и движение пассажирских автобусов. Синоптики прогнозируют, что снег с сильным ветром продолжатся и 4 февраля.