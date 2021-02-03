Кызыл, , 08:43 — REGNUM В Туве завершено расследование в отношении членов организованной преступной группы по делу о незаконном обороте боеприпасов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, группа из двух человек была организована 50-летним ранее не судимым жителем Кызыла.

С 2014 по 2016 год они незаконно покупали в Новосибирске патроны калибра 5,6 мм и перепродавали их гражданам Монголии. 4 сентября 2019 года правоохранители остановили автомобиль марки «Митсубиси Делика», в которой обнаружили 54 тысячи патронов.

«В результате проведенных оперативных мероприятий, лица, состоявшие в организованной преступной группе, задержаны, из незаконного оборота изъята 81 тысяча патронов», — отметили в ведомстве.

Дело будет рассматриваться в городском суде Кызыла. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.