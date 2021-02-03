Красноярск, , 08:32 — REGNUM В Железнодорожном районе города Красноярска 3 февраля произошёл пожар на складе автозапчастей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС.

Возгорание началось в 10:39 по местному времени. В тушении от МЧС принимают участие 70 человек, 21 единица техники. Информация уточняется.

Между тем, по данным красноярских Telegram-каналов, площадь пожара выросла до 3500 кв. м, частично обрушилась крыша здания.

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