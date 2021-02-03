Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM Верховный суд Бурятии вынес приговор 54-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве беременной женщины из корыстных побуждений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло пять лет назад, 1 мая 2015 года.

Обе женщины работали вместе в одном из торговых центров Улан-Удэ. Благодаря приятельским отношениям, обвиняемая одолжила у подруги 60 тыс. рублей, которые возвращать не собиралась. В день убийства они пошли на кладбище, к могиле мужа потерпевшей.

«Степанова, зная о поездке, заранее взяла с собой нож, чтобы расправится со спутницей и решить проблемы с долгом. Достоверно известный ей факт, что подруга была беременна, никак не поколебал принятое решение. На кладбище она напала на свою жертву и нанесла ей ножом несколько ударов в область груди», — отметили в следствии.

В результате потерпевшая скончалась на месте. Убийца скрылась, предварительно закидав её тело венками, а также похитив украшения и деньги.

Как отмечается, преступление не удалось раскрыть по горячим следам, поэтому расследование затянулось. Тем не менее, следователи продолжали распутывать клубок, пока не обнаружили странности в поведении обвиняемой. На телефон убитой после исчезновения пытались дозвониться все коллеги, кроме той, которая считалась её подругой.

В ходе исследования на полиграфе выяснилось, что женщина знает об обстоятельства убийства. Лишь после этого обвиняемая призналась в совершённом преступлении, подробно рассказав о расправе.

Коллегия присяжных по итогам процесса признала женщину виновной и не заслуживающей снисхождения. В результате суд приговорил её к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. С осужденной также будет взыскано 1 млн рублей.