Горловка, ДНР, 3 февраля 2021, 08:33 — REGNUM В результате обстрела окраин Горловки украинскими силовиками, ранения получил мирный житель посёлка шахты 6/7. Об этом написал мэр Горловки Иван Приходько 3 февраля в своём Telegram-канале.
По его информации, зафиксировано прямое попадание в дом по адресу улица Смирнова, 6.
Мужчина доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, отметил мэр Горловки.
Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя посёлка Александровка, что на окраине Донецка. Мужчина получил травмы в результате целенаправленного обстрела жилой застройки боевиками ВСУ.
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