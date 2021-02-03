Горловка, ДНР, 3 февраля 2021, 08:33 — REGNUM В результате обстрела окраин Горловки украинскими силовиками, ранения получил мирный житель посёлка шахты 6/7. Об этом написал мэр Горловки Иван Приходько 3 февраля в своём Telegram-канале.

По его информации, зафиксировано прямое попадание в дом по адресу улица Смирнова, 6.

«Пострадавший, Р. Григорий Витальевич, 18.09.55 года рождения. Открытый перелом левого предплечья, перелом рёбер, пневмоторакс, закрытая черепно-мозговая травма, минно-взрывная травма», — рассказал он.

Мужчина доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, отметил мэр Горловки.

Напомним, ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения жителя посёлка Александровка, что на окраине Донецка. Мужчина получил травмы в результате целенаправленного обстрела жилой застройки боевиками ВСУ.

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