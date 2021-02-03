Уфа, , 08:24 — REGNUM Три человека, в том числе один ребенок пострадали в результате падения снега с крыш на пешеходов в Уфе. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По предварительной информации, в Орджоникидзевском районе снег упал с крыши балкона, а в Калининском районе — с крыши дома. В результате получили травмы девочка 2016 года рождения, женщина 1982 года рождения и мужчина 1979 года рождения.

Сообщается, что медики им оказали помощь и отпустили домой.

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