Алма-Ата, Казахстан, , 08:20 — REGNUM Около 20 автомобилей сгорели во время пожара на одной из СТО в Алма-Ате. Об этом 3 февраля заявил представитель МЧС Казахстана Талгат Уали.

Сообщение о возгорании поступило 2 февраля в 21:52 (18:52 мск). На месте пожарные выяснили, что открытое пламя создает угрозу возгорания рядом стоящей автозаправочной станции.

В 23:09 (20:09 мск) спасателям удалось локализовать возгорание, в 23:47 (20:47 мск) — пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 600 кв. метров.

Полностью сгорели 20 автомобилей, повреждения получили — четыре автомобиля. Еще 15 транспортных средств удалось эвакуировать. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в результате пожара на одной из СТО в Алма-Ате сгорели девять автомобилей.

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