Уфа, , 08:11 — REGNUM Автобус ритуальной службы и снегоуборочная машина столкнулись на автотрассе в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что вчера днем в Кармаскалинском районе произошло столкновение попутного автотранспорта: снегоуборочной машины на безе КамАЗ и микроавтобуса «Фиат Дукато». ДТП произошло на 39 км автотрассы Уфа — Оренбург.

В результате водитель микроавтобуса ритуальной службы получил травмы и обратился к медикам за помощью. В этом автомобиле ехали два пассажира — они не пострадали.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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