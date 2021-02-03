Барнаул, , 07:58 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1999 человек, причём 13 из них добавились в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 838 человек, +26 за последние сутки) и ОРВИ (21 377 человек, +145 вторые сутки подряд).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 544 человека (+182 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 356 (-4 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 87 (-12 за последние сутки).

С начала учебного года в крае выявлено 1666 детей с коронавирусом (+13 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 35 529 человек (+164 за последние сутки).

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