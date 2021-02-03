Магадан, Магаданская область, , 07:59 — REGNUM В Магаданской области 4 февраля прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций в связи с сильным ветром и снегом. Также есть угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском, Среднеканском, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском районах ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с, метель.

На востоке Ольского, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов синоптики прогнозируют порывы ветра 27−32 м/с, сильный снег и метель.

Все силы и средства дорожного хозяйства приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Сахалина 3 февраля бушует снежный циклон. Из-за непогоды приходится отменять вылеты самолётов и движение пассажирских автобусов. Синоптики прогнозируют, что снег с сильным ветром продолжатся и 4 февраля.