Красноярск, , 07:46 — REGNUM На левобережье Красноярска загорелся крупный склад автозапчастей. Об этом сообщили 3 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Калинина, 60/1 поступило в дежурную часть в 10:39 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что загорание возникло внутри склада автозапчастей «Автотрейд». Площадь пожара составляет 800 кв. метров.

В настоящее время в тушении огня принимают участие 48 человек и 15 единиц спецтехники. Пожару присвоен второй ранг сложности. О пострадавших не сообщается.

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