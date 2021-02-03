Петропавловск-Камчатский, , 07:08 — REGNUM На Камчатке экстренная эвакуация потребовалась женщине 1969 года рождения, которой стало плохо на рыболовецком судне «Пионер Николаева», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Решение о срочной эвакуации члена экипажа принял судовой врач. К месту нахождения рыболовецкого судна вылетел вертолёт с медиками и спасателями. Женщину подняли на борт воздушного судна с помощью спасательного устройства «косынка» и лебёдки. Больную доставили в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в районе села Стародубское Долинского района 1 февраля от берега оторвало льдину, на которой находились около 40 рыбаков. Льдину с людьми относило в открытое море. Всех удалось оперативно спасти и доставить на берег.