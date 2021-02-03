Чита, , 07:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 35 046 человек, причём 201 из них обнаружили за последние сутки.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 652 человека (+3 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 87 (за последние сутки данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 38 (+2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 32 983 пациента (+217 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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