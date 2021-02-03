3 февраля 2021 | Время чтения 7 мин

Через два месяца после утверждения в министерской должности чиновник из Башкирии стал фигурантом уголовного дела.

Анастасия Степанова, , 07:23 — REGNUM В Башкирии — скандал. Под следствие попал действующий министр строительства и архитектуры республики, который, занимая должность главы государственного учреждения, подписал акт завершенного строительства на дорогостоящий объект, не запущенный в работу до сих пор. ИА REGNUM выяснило детали этого громкого дела.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

После истории с «Башкирской содовой компанией» и возвращением акций на баланс государства с формулировкой об истребовании из чужого незаконного владения, внимание общественности к Башкирии не охладевает. В этот раз регион попал в медиаповестку в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении министра, который был утвержден в должности только в начале декабря 2020 года.

Уголовное дело министра

2 февраля 2021 года суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под арест фигуранта уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями — министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева, которого только 3 декабря 2020 года утвердили в министерской должности. До этого, с октября 2020 года, он был в статусе исполняющего обязанности. Под стражей он пробудет до 1 апреля 2021 года. Расследование дела продолжается, а список фигурантов ещё может быть расширен.

Рамзиль Кучарбаев Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Следствие считает, что в 2017 году, когда обвиняемый ещё занимал должность главы государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», он подписал акт завершенного строительства на объект, который фактически не был готов к работе. Речь идёт об очистных сооружениях в городе Кумертау, по которым с подрядчиком были заключены госконтракты на общую сумму свыше 95 млн рублей.

Следователи уточняют, что обвиняемый достоверно знал, что «не были проведены пусконаладочные работы, в связи с чем объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг». После подписания актов подрядчику выплатили по контракту оговоренную сумму, а сами очистные до настоящего времени «фактически не пригодны для использования».

О фигуранте

3 декабря 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении министром строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева, с октября работавшего в статусе и. о., а до этого занимавшего пост первого заместителя председателя госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре.

Глава Башкирии Радий Хабиров Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Из официальной биографии министра известно, что ему 43 года, родился в одном из сёл Туймазинского района. В разные годы работал инженером в нефтегазодобывающем управлении «Октябрьскнефть», в одной из служб управления добычи нефти и газа ОАО «Башнефть-Уфа», а также был директором Октябрьского управления «Нефтестроймонтаж».

В 2013—2016 годы Кучарбаев занимал пост замглавы администрации Туймазинского района, а с февраля 2016 года и по март 2020 года работал руководителем ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан».

По итогам 2018 года, Кучарбаев, как глава ГКУ, задекларировал доход — 2 401 806,7 рубля, что соответствует примерно 200 150 рублям в месяц. Супруга чиновника задекларировала 1 576 425,29 рубля, а три несовершеннолетних ребёнка четы — по 1 160 000 рублей. В активе семьи также была указана квартира общей площадью 116,9 кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, Кучарбаев выступал директором и владельцем 10% доли в ООО «Октябрьское управление «Нефтестроймонтаж». Компания была создана в декабре 2004 года и ликвидирована в феврале 2014 года. Уставный капитал составлял 50 тыс. рублей, основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Владельцами, помимо Кучарбаева, были еще девять физлиц — Зайнитдин Бадретдинов, Сергей Рубцов, Розина Хисматуллина, Николай Багаев, Виктор Ртищев, Рафаэль Сайфуллин, Айрат Хазиахметов, Валерий Чернов, Ильдар Ахметов.

На работе. Рамзиль Кучарбаев Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Решением арбитража Башкирии от 14 января 2013 года ООО «Октябрьское управление «Нефтестроймонтаж» было признано несостоятельным (банкротом). Конкурсное производство в отношении него завершили год спустя, тогда же фирма и прекратила существование. Долги компании к моменту банкротства превышали 130 млн рублей.

О скандальной стройке

На сайте госзакупок по очистным сооружениям села Маячный в Кумертау фигурируют две закупки на общую сумму более 97,94 млн рублей.

В июле 2016 года был объявлен тендер на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту «Строительство очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут. и канализационного коллектора в с. Маячный городского округа город Кумертау Республики Башкортостан». Его начальная цена составляла 43 940 299,96 рубля.

Из протокола подведения итогов данного тендера от 23 августа 2016 года известно, что заявки на участие подавали четыре компании, но допущена были лишь одна — ООО «А-Строй». По остальным вынесено решение, что «участник не соответствует требованиям извещения/документации».

С «А-Строй» контракт был подписан на сумму 37 319 888,84 рубля. Срок его исполнения, по данным с сайта госзакупок, был с 4 октября 2016 года по 30 июня 2017 года. В 2017 году компании выплатили за работу полную стоимость.

И лишь 29 декабря 2020 года в адрес руководителя ООО «А-Строй» от ГКУ, где уже сменился директор, была подана претензия. Из неё следует, что «на объекте выявляются недостатки выполненных ООО «А-Строй» работ».

6 октября 2020 года состоялся осмотр объекта, по результатам которого были выявлены многочисленные недостатки. В ноябре проверка была проведена повторно, и снова были обнаружены недочёты по стройке, оплаченной подрядчику за три года до этого.

«За некачественное выполнение работ на объекте и неисполнение гарантийных обязательств ООО «А-Строй» надлежит оплатить штраф в размере 1 865 994,44 рубля», — отмечается в претензии.

Второй контракт был подписан с этой же компанией на поставку оборудования комплекса очистки сточных вод для этого же объекта на сумму 56,715 млн рублей. При этом второй участник, готовый поставить оборудование за 44,745 млн рублей, снова не был допущен к торгам. По этому контракту компания нарушила срок поставки, о чём свидетельствует претензия от госзаказчика от 2017 года. Подписана претензия Рамзилем Кучарбаевым.

В целом с фирмой за годы её работы было заключено более 30 госконтрактов, в том числе на капремонты соцобъектов, достройку и строительство объектов. Самый дорогой был подписан в ноябре 2018 года с ГКУ «Управление капитального строительства РБ» на сумму 255 млн рублей — на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство школы, с. Жуково» (Уфимский район).

По данным ЕГРЮЛ, ООО принадлежит двум физлицам — Айрату и Магазу Асылгужинам. Вероятно, речь идёт об отце и сыне. В активе Айрата также 50% доли в другом строительном ООО — «АИС», созданном в 2008 году. Второй владелец доли — Ильдус Нурмухаметов.

Для справки: очистные и канализационный коллектор в селе Маячный строились для якорного инвестиционного проекта в Кумертау — маслоэкстракционного завода. Инициатором проекта выступило ООО «Элеватор», входящее в структуру холдинговой компании «Сигма». По данным газеты «Коммерсантъ», фирма «Элеватор» как оператор завода по уголовному делу проходит потерпевшим. А так как очистные планировали задействовать и для нужд жителей села Маячный, то и администрация Кумертау числится в этом же статусе.

Министр Кучарбаев вину не признал. Известно, что адвокаты планируют обжаловать арест.