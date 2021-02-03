Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Взрыв произошел на съемочной площадке в одном из пригородов американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщает Associated Press.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Также на съемочной площадке от взрыва начался пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в США произошел взрыв на химическом заводе в городе Бель. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы.

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