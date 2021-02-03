Артём, Приморский край, , 06:25 — REGNUM В Артёме Приморского края возбуждено уголовное дело на угонщика пассажирского автобуса марки Hyundai County, который в пьяном состоянии пытался скрыться от преследования полиции, при этом таранил патрульные машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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По словам задержанного 33-летнего жителя Артёма, автобус он угнал, чтобы доехать до Уссурийска. В полиции установили, что у него никогда не было водительских прав.

На участке гострассы Хабаровск-Владивосток угонщик врезался в грузовой автомобиль марки Mitsubishi Fuso и не останавливаясь поехал дальше.

«Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, полицейские организовали преследование нарушителя. Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам. Мужчина совершил съезд с проезжей части в кювет, где его и задержали», — пояснили в полиции.

По результатам медосвидетельствования у водителя установлено опьянение.

Задержанному угонщику грозит до пяти лет лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские полицейские возбудили уголовное дело по факту угона машины скорой помощи рядом с Первоуральском.