Южно-Сахалинск, , 04:03 — REGNUM В селе Горячие Ключи на Итурупе Сахалинской области без тепла и света из-за аварии осталась школа. 206 учащихся переведены на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Утром 3 февраля произошла авария на силовом кабеле. Над её ликвидацией и восстановлением тепло и электроснабжения работают командование воинской части, на территории которой находится школа, а также центральное жилищно-коммунальное управление военного ведомства.

«В школе организовано круглосуточное дежурство частного охранного предприятия. В случае необходимости помощь в ликвидации аварии готова оказать местная администрация», — рассказал заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Корсакове вечером 31 января произошёл обрыв и возгорание высоковольтного кабеля. Порядка 80% улиц города были обесточены.