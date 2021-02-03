Прага, , 03:19 — REGNUM Объявленному в международный розыск в связи с обвинениями в растрате в особо крупном размере экс-подрядчику космодрома «Восточный» Виталию Гинзбургу в Чехии предоставили убежище на один год с правом продления, об этом РИА Новости сообщила адвокат Марина Мусилова.

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Заочно арестованный в РФ Гинзбург освобожден в Чехии из-под ареста. По решению суда ему предоставлена международная защита.

Следствием в 2016 году также против Гинзбурга было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы в сумме более 16,5 млн рублей строителям космодрома «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что при строительстве космодрома «Восточный» были похищены 11 млрд рублей. Было возбуждено 128 уголовных дел, которые были объединены и переданы в суд. Осуждены 32 человека.