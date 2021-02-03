Талса, США, , 02:58 — REGNUM Пять детей стали жертвами стрельбы в городе Маскоги американского штата Оклахома, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, в котором сообщалось о стрельбе в одном из жилых домов города. На месте преступления полицейские обнаружили подозреваемого с оружием, которого задержали. Его подозревают в убийстве пятерых детей и одного взрослого. Отмечается, что задержанный был родственником убитых. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в стрельба произошла в городе Санрайз штата Флорида в США. В результате перестрелки погибли два агента ФБР, еще трое получили ранения. Преступник был ликвидирован.

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