Цзинань, Китай, , 02:32 — REGNUM Шестнадцать подозреваемых в нелегальной свалке химических отходов, что привело к гибели четырех человек, были арестованы в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в города Чжучэн 31 января. Помимо четырех погибших, еще 33 человека получили отравление разной степени тяжести токсичным газом, производимым отходами.

Все 33 человека получают медицинскую помощь в больницах города. Ни человека в критическом состоянии нет. По данным на 11:00 местного времени 2 февраля, двое человек были выписаны из больницы.

Власти города расчистили ядовитую свалку. Местные эксперты в области экологии оценили место бывшей свалки и подтвердили, что все угрозы экологии были устранены. Расследование продолжается.