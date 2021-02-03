Майами, США, , 01:36 — REGNUM Два агента ФБР погибли в результате перестрелки на юго-востоке американского штата Флорида в США, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сотрудники ФБР прибыли на обыск к подозреваемому с целью «предотвращения насильственных преступлений против детей» в город Санрайз близ Майями.

«Двое агентов погибли, еще трое получили ранения. Двух раненых агентов направили в госпиталь, их состояние стабильное», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе ФБР подчеркнули, что подозреваемый в ходе перестрелки был убит. В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в американском штате Висконсин произошел инцидент со стрельбой в торговом центре. В результате перестрелки погиб один человек, еще один получил ранения. Преступнику удалось скрыться.

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