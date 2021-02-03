Сува, , 01:07 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 5,8 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 144 километрах к северу от населенного пункта Ба. Глубина его залегания составила 10,23 километра. Информации о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля землетрясение интенсивностью 5 баллов произошло в Индонезии. Очаг сейсмособытия находился в 113 километрах от города Туала на глубине 66 километров. Пострадавших не было.

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