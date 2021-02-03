Аддис-Абеба, , 00:48 — REGNUM Не менее 16 человек погибли в результате опрокидывания самосвала в Эфиопии, сообщает пресс-служба эфиопской полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в регионе Оромия. Самосвал ехал по шоссе, однако выехал в кювет и перевернулся. При этом в кузове грузовика находился гравий и несколько человек. В результате ДТП погибли 16 «пассажиров» самосвала. Еще пять человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По данным полиции, причиной аварии стала незаконная перевозка людей в кузове грузового автомобиля, а также несоблюдение скоростного режима водителем самосвала.

Напомним, 31 января пассажирский автобус упал в ущелье в регионе Амхара на севере Эфиопии. В результате ДТП погибли 24 человека.