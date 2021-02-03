Оклахома, , 09:31 — REGNUM В одном из домов Оклахомы застрелены шесть человек рано утром 2 февраля, включая пятерых маленьких детей. Подозреваемый в убийстве задержан и взят под стражу, пишет Associated Press.

Около 1:30 ночи полиция получила сообщение о том, что несколько человек застрелены дома в городе Маскоги, штат Оклахома.

Прибыв на место преступления, полицейские столкнулись с вооруженным человеком, который был позже помещен под стражу. В доме нашли тела четырех детей и одного взрослого, пятый ребенок скончался в больнице. У всех оказались огнестрельные ранения.

Полиция Маскоги описала убитых детей как «маленьких», но не сообщила конкретный возраст. Пока что неизвестен мотив убийств, но полиция уверена, что никто, кроме задержанного, в преступлении не замешан.