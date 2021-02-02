Вологда, , 20:37 — REGNUM В Вологодской области сегодня, 2 февраля, в автомобильной аварии погибли муж и жена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло в Бабушкинском районе — КАМАЗ не уступил дорогу легковому автомобилю, в котором находилась семья. В результате столкновения мужчина и женщина скончались на месте. Их пятилетний сын госпитализирован с черпепно-мозговой травмой.

В правительстве региона заявили, что ребенку будет оказана помощь. Известно, что у мальчика есть родственники и старшая сестра.

«Ребенку окажут необходимую медицинскую помощь, сейчас его госпитализируют в Вологодскую областную клиническую больницу, — рассказал замгубернатора Антон Кольцов. — Решение о переводе пострадавшего принято по результатам осмотра в Тотемской ЦРБ. По предварительным данным, у мальчика черепно-мозговая травма. О его состоянии врачи сообщат после осмотра».