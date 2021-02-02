Москва, , 20:20 — REGNUM На севере Москвы начался пожар в детском образовательном учреждении, сообщили 2 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о возгорании поступил дежурным в 19:44. Сообщалось, что возник пожар по адресу ул. Полярная, д. 54, к. 3. Там располагается одно из дошкольных образовательных учреждений столичного района Северное Медведково.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке», — рассказали в пресс-службе.