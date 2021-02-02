Тюмень, , 19:42 — REGNUM В Тюмени задержаны трое подозреваемых в разбое и грабеже ювелирных салонов и продуктового магазина, которые в попытке скрыться «отстреливались» от полицейских фейерверком. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Два ограбления тюменских ювелирных салонов были совершены фигурантами по одинаковой схеме. Один из подельников стоял у входа в торговый зал, а другой просил у продавца на примерку дорогостоящий золотой перстень. Когда украшение оказывалось в руках злоумышленника, оба убегали из магазина. Затем они пытались ограбить продуктовый магазин, но продавец оберегла кассу неожиданным отпором с помощью перцового баллончика.

Когда в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых в грабежах и пришли их задерживать, злоумышленники подожгли квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк.

В отношении двоих задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 161 и 162 УК РФ («Грабёж» и «Разбой»). Был схвачен и третий предполагаемый участник одного из грабежей.