Стокгольм, , 21:16 — REGNUM С 29 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 224 случая. Такие данные 2 февраля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 11 815 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 576 606 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 9 649 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 256 978 человек, вторую — 28 279 человек.

По состоянию на 2 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 240 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 819 пациентов.