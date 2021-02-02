Киев, , 18:24 — REGNUM Мужчине, который сегодня, 2 февраля, поджег строительный супермаркет «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области Украины, грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщил начальник главного управления полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Силовик уточнил, что злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По данным Шайхета, действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

О мотивах задержанного ничего не сообщается. Также в полиции не прокомментировали информацию СМИ о том, что нападавших на супермаркет было двое, и одному из них удалось сбежать.

Ранее в полиции заявили, что подозреваемый пришел в супермаркет с ножом и топором и начал разливать воспламеняющиеся жидкости в отделе лакокрасочных товаров. Охранники пытались его задержать, но мужчина, отмахиваясь топором, поджег помещение и бросился бежать. Впоследствии другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника.

ИА REGNUM напоминает, что пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. метров, о пострадавших в настоящее время нет информации. К тушению огня были привлечены 73 человека и 19 единиц техники.