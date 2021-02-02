Архангельск, , 18:04 — REGNUM Полиция Архангельска увеличила плотность нарядов в районах, где были замечены волки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В случае появления на территории города волков сотрудники полиции сообщат об этом в дежурную часть для вызова специальных служб и до их приезда будут следить, чтобы животные не приближались к людям. Если волк будет угрожать жизни и здоровью горожан или сотрудников полиции, то для его обезвреживания может быть применено табельное оружие», — сообщили в мэрии.

Как сообщал ИА REGNUM, за последние три дня волки были замечены в населенных пунктах Архангельской области не менее 15 раз. Жертвами хищников стали несколько собак.