Каменск-Уральский, Свердловская область, , 17:59 — REGNUM В школе № 7 Каменска-Уральского (Свердловская область) произошёл пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ходе инцидента не обошлось без пострадавших. Двух школьниц госпитализировали, их состояние удовлетворительное.

«На площади 1 кв. м горели личные вещи в раздевалке в подвальном помещении», — уточнили в МЧС.

Сработала пожарная сигнализация, из здания самостоятельно эвакуировались 190 человек (161 из них — дети). Персонал потушил огонь до прибытия пожарных. На место выехали 28 человек личного состава и восемь единиц техники.

Школа возобновит работу на следующий день, учащихся отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле эвакуировали поликлинику из-за задымления. Инцидент произошёл из-за короткого замыкания в электрощитке. Пострадавших нет.

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