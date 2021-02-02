Тюмень, , 17:34 — REGNUM В Тюмени адвокат осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что 57-летняя адвокатесса, защищая приговоренного к лишению свободы за покушение на убийство, убедила его жену в том, что добьется прекращения уголовного преследования, уверяя в своих связях с высокопоставленными «силовиками».

Супруга подсудимого с сентября 2015 года по февраль 2017 года передала защитнице около 23 млн. рублей и 12 тыс. долларов США, но та обещание не выполнила и деньги не вернула.

Адвокат признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), и ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.