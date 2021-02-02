Бухарест, , 17:20 — REGNUM До десяти увеличилось число погибших в результате пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний им. М. Балша в Бухаресте, сообщили 2 февраля в румынском минздраве.

Ещё один человек, мужчина 80 лет, скончался после его перевода в отделение интенсивной терапии. Его подключили к аппарату ИВЛ, вскоре он скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Национальном институте инфекционных заболеваний произошёл утром 29 января. На пожаре погибли пять пациентов, затем скончались, с учётом сегодняшнего случая, ещё пять человек.

Пациенты сгоревшего института, который являлся ковидным госпиталем, переведены в другие лечебные заведения Румынии. Из-за пожара протестующие в Румынии потребовали уволить министра здравоохранения Влада Войкулеску.

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