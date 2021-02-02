Нижний Новгород, , 17:04 — REGNUM Более чем в десяти областях России обнаружены нелегальные мастерские по производству боевого оружия и боеприпасов. Часть сети подпольных оружейных мастерских нашли в Нижегородской области. Сотрудники ФСБ задержали нижегородцев, подозреваемых в причастности к делу. Об этом пишут нижегородские СМИ 2 февраля.

Оружие Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США

По данным издания, «нелегальные оружейники, помимо Нижегородской области, также выявлены в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях».

В ФСБ сообщили о 43 арестованных и прекращении деятельности 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

«Из мастерских изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Ведомство уточняет, что среди изъятого также находились пулеметы «Максим» и «РПК», 18 автоматов («АКМ», «АКС-74У», «АК-103», «АК-104»), специальная снайперская винтовка «Винторез», восемь пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, свыше 26 тысяч патронов, 34,5 кг пороха и тротила», — пишет «НИА Нижний Новгород».