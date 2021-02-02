Варшава, , 16:57 — REGNUM Два квартала в Варшаве остались без отопления — в системе городского теплоснабжения снова произошла авария. По сообщениям местных коммунальных служб, отопление будет возобновлено вечером 2 февраля. Об этом передает Polskie Radio 24.

Без отопления остались дома № 13, 13A, 15 на улице Ночницкого, дома № 18, 18А, 20 и 22 на улице Агоже и дома № 16, 20, 22, 35, 37 по улице Шпинделя.

Как сообщало ИА REGNUM, серия сбоев в системе отопления в польской столице началась 14 января, когда произошла авария на Жеранской ТЭЦ. Из-за неё начались локальные перебои в производстве и поставке тепла в 10 районов города.