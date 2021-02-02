Джаяпура, Индонезия, , 16:11 — REGNUM Миграционная служба Джаяпуры в Индонезии задержала гражданина Китая Чжан Цин за то, что он незаконно прожил на территории Индонезии около 10 лет, сообщает CNN Indonesia.

В иммиграционной службе заявили, что Чжан Цин был задержан в декабре 2020 года. Дело будет передано в суд.

Удостоверение личности гражданина Китая было выдано в Джакарте. Его срок действия истек в 2009 году и дальше граждан Китая проживал на территории Индонезии без миграционных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета представителей регионов Индонезии Махмуд Матталитти заявил, что правительство уделяет серьезное внимание развитию провинций Папуа и Западное Папуа.

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