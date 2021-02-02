Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Американского музыкального исполнителя в стиле рэп Сайленто (настоящее имя Ричард Ламар Хоук) задержали правоохранители, он подозревается в убийстве своего двоюродного брата в прошлом месяце в штате Джорджия. Об этом 2 февраля сообщает телекомпания NBC со ссылкой на власти округа Декалб.

По информации властей, Сайленто задержали 31 января по подозрению в убийстве 34-летнего Фредерика Рукса, тело которого с огнестрельными ранениями в голову было найдено на автомобильной дороге на юго-востоке от города Атланта (штат Джорджия) 21 января.

При этом видеосъемка на камерах наблюдения показала, что убийца вместе сообщниками скрылся с места преступления на автомобилях. В то же время, полиция не раскрывает, согласно каким обстоятельствам в убийстве заподозрили Сайленто.

Отметим, рэпер Сайленто записал два студийных альбома и известен своей дебютной композицией Watch Me (Whip/Nae Nae) 2015 года, которая заняла третье место в хит-параде ста самых популярных музыкальных произведений журнала Billboard.