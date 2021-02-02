Николаев, Украина, , 15:22 — REGNUM Под Николаевом загорелся строительный гипермаркет «Эпицентр». Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В сообщении говорится, что огонь распространился на площадь 800 кв. метров.

«Предварительно жертв и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

К тушению привлечены десять человек и две единицы техники, однако, по словам очевидцев, сил пожарных пока не хватает, чтобы погасить огонь.

По данным журналиста, ведущего телеканала «НАШ» Максима Назарова, причиной пожара мог стать поджог.

Напомним, ранее в Харькове загорелся частный дом престарелых «Золотое время». В результате пожара погибли 16 человек.

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