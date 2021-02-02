Чебоксары, , 15:17 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении экс-сотрудников органов внутренних дел. Одного из них обвиняли в подработке «аварийным комиссаром», другого — в нелегальной передачи информации о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Взятка (сс) sajinka2

Перед судом предстали бывшие сотрудники УМВД по городу Чебоксары. По данным правоохранителей, в конце 2019 года — первом квартале 2020 года один из фигурантов уголовного дела, который на тот момент работал оперативным дежурным, в нерабочее время оказывал услуги по составлению документов от имени участников ДТП. В надзорном ведомстве уточняют, что эти услуги оказывались незаконно и в нарушение установленных служебных ограничений.

Следствием также установлено, что другой фигурант уголовного дела, который занимал на тот момент аналогичную должность, за денежное вознаграждение передавал сообщнику информацию о произошедших дорожно-транспортных происшествиях.

Правоохранители выявили три эпизода данной противоправной деятельности.

Кроме того, экс-полицейскому инкриминировали непривлечение к ответственности водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствием было установлено, что это произошло при очередном оформлении ДТП в качестве «аварийного комиссара», за что злоумышленник получил от водителя более 10 тыс. рублей.

Оба обвиняемых были уволены из органов внутренних дел.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Дача и получение мелкой взятки») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Им назначено 40 и 50 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвинили в даче взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось за сохранение контракта, заключённого с медицинским центром, сотрудник которого отказался от взятки. По данным следствия, речь идёт о 100 тыс. рублей.

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