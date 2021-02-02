Москва, , 14:59 — REGNUM Молодой человек, у которого были при себе веревка и травматический пистолет, был задержан в районе Мосгорсуда, где в настоящее время идет рассмотрение представления ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания реальным. Об этом 2 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

«Недалеко от здания Мосгорсуда задержан молодой человек, у которого при себе обнаружены травматический пистолет и веревка», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что в данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства данного происшествия.

Отметим, 2 февраля с утра в районе Мосгорсуда введены усиленные меры безопасности и полицейские около станции метро «Преображенская площадь» выборочно останавливают молодых людей для проверки документов.