Джакарта, , 14:49 — REGNUM В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Южного Калимантана заявили, что пять районов в регионе подтопило из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.

Уровень воды местами достигает 30 см. В провинции 28 379 жителей эвакуированы, потому что их дома затоплены. Тем временем 107 227 беженцев вернулись в свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение силой 5 баллов произошло в индонезийской провинции Малуку.

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