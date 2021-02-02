Нант, Франция, , 14:47 — REGNUM Вооруженный холодным оружием мужчина в городе Нант ранил сотрудника французской полиции. Об этом 2 февраля сообщает местная полиция.

«Наш патруль вступил в противостояние с чрезмерно возбужденным субъектом, который был вооружен …», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате нападения правоохранитель был ранен в бедро и в пах. Кроме того, отмечается, что полицейские получили вызов по поводу семейной ссоры.

При этом, по информации газеты Figaro, трагический инцидент произошёл 30 января и нападавший находился под воздействием наркотических веществ и 2 февраля он предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге двое неизвестных злоумышленников угрожали курсантке Санкт-Петербургского университета МВД России расправой из-за действий правоохранительных органов во время пресечения незаконных уличных акций.