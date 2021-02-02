Ярославль, 2 февраля 2021, 14:43 — REGNUM В Ярославской области 30 января в селе Диево-Городище в частом доме были обнаружены тела двух мужчин 30 и 32 лет. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщает портал «Ярновости», один из участников вечеринки признался, что в компании употребляли наркотики.