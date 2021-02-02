Омск, , 14:39 — REGNUM Житель Омска, обвиняемый в истязании детей, взят под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в областном следственном управлении СКР.

Расследование уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних (ч. 2 ст. 117 УК РФ) продолжается. Подозреваемому предъявлено обвинение.

Установлено, что 23 января 2021 года в Омске пьяный 45-летний мужчина с силой бросил на пол с высоты собственного роста восьмилетнюю падчерицу и пятилетнего сына. Дети получили телесные повреждения.

Истязания сняла на видео супруга омича. Кроме того, по версии следствия, мужчина не менее десяти раз избивал сына и падчерицу, в том числе ремнём.

Мужчину могут лишить родительских прав. Он заключён под стражу на два месяца.

«В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям матери детей, а также должностных лиц органов профилактики совершения преступлений в отношении несовершеннолетних», — говорится в сообщении областного СУ СКР.

Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, видео с издевательствами над детьми появилось в интернете и вызвало большой общественный резонанс.

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