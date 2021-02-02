Киев, , 15:02 — REGNUM Жителя Киева заподозрили в попытке переслать почтой детали к истребителю МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В посылке, направлявшейся в Мьянму, таможенники нашли автономную рулевую машину АРМ-150М, которая является частью системы управления истребителя МиГ-29 4-го поколения.

Подобные вещи можно пересылать только при наличии разрешения Госэкспортконтроля Украины.

Детали изъяты, составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее в Мьянме произошёл военный переворот. МИД Украины призвал сограждан, находящихся на территории Мьянмы, сообщить свои данные в посольство и сохранять спокойствие.

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