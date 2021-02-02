Хайфа, Израиль, , 14:40 — REGNUM Арабские граждане Израиля выразили возмущение после того, как один мирный житель был убит и еще один ранен в ходе перестрелки между сотрудниками израильской полиции и рядом подозреваемых в арабо-израильском городе Тамра близ Хайфы в ночь 1 февраля, сообщает Jerusalem Post.

Жертвой инцидента стал 22-летний студент-медик, который должен был начать работать в медицинском центре Кармеля уже на этой неделе. Он оказался на месте происшествия после того, как вышел из своего дома, чтобы посмотреть, что происходит.

Инцидент произошел после того, как полиция увидела, как несколько подозреваемых стреляют по дому. Когда полицейские попытались арестовать подозреваемых, по ним открыли огонь из автоматического оружия. Полиция открыла ответный огонь, убив одного подозреваемого и ранив другого. Во время столкновения студент и еще один свидетель попали под перекрестный огонь, первый погиб, второй был ранен.

Политики и арабо-израильские лидеры выразили возмущение в связи с этим инцидентом, а также возложили вину на полицию за халатность, которая, по их словам, привела к гибели человека.