Исилькуль, Омская область, , 14:26 — REGNUM Глава Исилькульского городского поселения (Омская область) Владимир Гилль признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным следствия, в 2018 году между администрацией городского поселения в лице главы Гилля и ООО «БлокСтройПроект» был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сетей водоснабжения в городе Исилькуле на сумму 31,5 млн рублей.

Гиллю было известно, что объект реконструкции не готов. Однако он подписал акты о приёмке якобы выполненных работ и другие документы. На основании этих документов исполнителю контракта перечислили бюджетные деньги. Фактически же работы не были выполнены в полном объёме.

Следствие установило, что суммарная стоимость невыполненных, но оплаченных работ составила 24,7 млн рублей. Бюджету Исилькульского городского поселения был причинён особо крупный ущерб.

В ходе следствия и в суде Гилль вину не признал. На его имущество на общую сумму около 16 млн рублей был наложен арест.

Исилькульский городской суд назначил Гиллю наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права занимать определённые должности сроком на два года.

Мэра Исилькуля взяли под стражу в зале суда.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы ущерба — 24,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Гилля было возбуждено по материалам, представленным региональным управлением ФСБ.

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