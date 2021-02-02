Джакарта, , 14:19 — REGNUM Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что уровень смертности на неделе увеличился на 25,3%, сообщает Detik.

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«Уровень смертности вырос на 25,3% за неделю. Как мы видим, уровень смертности все еще колеблется, а это означает, что мы все еще не в состоянии контролировать смертность на национальном уровне», — заявил Вику Адисасмито.

Самый высокий уровень смертности был зарегистрирован на Западной Яве, в Центральной Яве, в Северном Сулавеси, Джакарте и Северном Калимантане.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев пандемии в Индонезии подтвердили 1 099 687 случаев заражения коронавирусом.

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