Воронеж, , 14:14 — REGNUM В Воронежской области Росприроднадзор оштрафовал компанию, допустившую затопление экскаватора при расчистке реки Усмань. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении ведомства.

ООО «ЮМАКС» проводило земляные работы в селе Горки Воронежской области, где велась расчистка реки Усмань. 4 ноября там «сложилась нештатная ситуация»: часть строительной техники ушла под воду. Роспотребнадзор оперативно обследовал территорию водоохранной зоны и взял пробы воды.

Подрядчика привлекли к административной ответственности за проведение работ без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом (штраф — 75 тыс. рублей), за нарушение правил водопользования при проведении дноуглубительных работ и загрязнение реки (штраф — 100 тыс. рублей), за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта — размещение размываемых грунтов (300 тыс. рублей). Также предприятию направили претензию о добровольном возмещении вреда, причиненного водному объекту, на сумму более 654 тысяч рублей.