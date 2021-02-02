Ижевск, , 14:04 — REGNUM По итогам 2020 года в Удмуртии было возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконной организации и проведения азартных игр. Восемь было совершенно группой лиц, одно — организованной группировкой, сообщает пресс — служба прокуратуры республики.

С учетом уголовных дел предыдущего года в суды направлены материалы 35 дел, по которым обвиняются 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года был вынесен приговор в отношении двоих местных жителей по ч. ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Установлено, что в течение двух лет осужденные проводили азартные игры в сети интернет в незаконно организованном в этих целях в одном из развлекательных заведений на территории Увинского района игровом клубе. В результате этой деятельности незаконный доход оценивается более чем в 6 млн рублей.

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